Фадеев: СПЧ выскажет мнение по делу "Сети" после изучения судебных материалов

18.02.20 13:37

© РИА Новости. Владимир Трефилов

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что реакция СПЧ на дело "Сети" (террористическая организация, запрещенная в РФ) может последовать только после изучения судебных материалов.

"Работают коллеги, предлагают свои варианты реакции. Сейчас коллеги-юристы изучают решение суда. Это профессиональный подход - для начала надо изучить, а потом, изучив его, думать о том, как действовать, надо ли действовать. Если надо, то как", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос "Интерфакса" во вторник.

Он добавил, что "через какое-то время реакция, возможно, будет, - зависит от наших коллег".

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Кулькову - 10, Василию Кускову - 9, Арману Сангынбаеву - 6.

Приговор раскритиковали правозащитники. В обращении, опубликованном на сайте Московской Хельсинкской группы, отмечается, что правозащитники имеют "достаточно доказательств того, что многих фигурантов пытали, и в основу обвинения в значительной степени были положены показания, данные под пытками", и требуют наказать должностных лиц, причастных к пыткам молодых людей.

14 февраля у здания ФСБ на Лубянке в знак протеста против приговора прошла серия одиночных пикетов, в которых приняло участия несколько сотен человек.

В поддержку фигурантов дела "Сети" и за пересмотр дела выступили российские художники, искусствоведы и музейные работники, кинематографисты-аниматоры, несколько книжных магазинов провели акцию солидарности с приговоренными фигурантами "Сети".

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.