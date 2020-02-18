|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.02.20 13:43
Вернувшаяся из КНР женщина изолирована в Калининграде с симптомами ОРВИ
"Женщина, вернувшаяся из Китая в выходные, сама вызвала участкового врача и сообщила, что в нее симптомы ОРВИ. Она была госпитализирована в областную инфекционную больницу, где приступили к ее обследованию на наличие коронавируса", - рассказали в ведомстве.
В настоящее время в регионе под наблюдением участковых врачей находятся более 20 жителей, вернувшихся из Китая.
Как сообщалось, правительство Калининградской области выделило около 60 млн рублей на мероприятия по защите медицинских учреждений региона от коронавируса 2019-nCoV.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket