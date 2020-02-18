Вернувшаяся из КНР женщина изолирована в Калининграде с симптомами ОРВИ

18.02.20 13:43

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

18 февраля. Interfax-Russia.ru - В Калининграде с симптомами ОРВИ поместили на карантин 35-летнюю женщину, вернувшуюся из Китая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора во вторник.

"Женщина, вернувшаяся из Китая в выходные, сама вызвала участкового врача и сообщила, что в нее симптомы ОРВИ. Она была госпитализирована в областную инфекционную больницу, где приступили к ее обследованию на наличие коронавируса", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе под наблюдением участковых врачей находятся более 20 жителей, вернувшихся из Китая.

Как сообщалось, правительство Калининградской области выделило около 60 млн рублей на мероприятия по защите медицинских учреждений региона от коронавируса 2019-nCoV.