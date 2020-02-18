Деятели культуры призвали повторно расследовать дело "Сети"

18.02.20 13:58

Фото с сайта журнала "Театр."

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Деятели культуры, театральные критики и журналисты опубликовали открытое письмо с требованием освободить фигурантов уголовного дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ) и повторно расследовать это "чудовищное дело".

"Мы требуем немедленного повторного расследования, а также возбуждения уголовного дела и наказания тех, кто участвовал в пытках, подтасовках документов и ложных обвинениях фигурантов "Дела "Сети". Мы требуем свободы несправедливо осужденным", - говорится в обращении, опубликованном на сайте "Театр.".

Заявление подписали более 150 человек. Среди них продюсер Алексей Малобродский, главред журнала "Театр." Давыдова, главный редактор журнала "Сноб" Сергей Николаевич, театровед, директор Центра имени Вс. Мейерхольда Елена Ковальская, арт-директор Всероссийского фестиваля "Пять вечеров" им. А. Володина, главный редактор "Петербургского театрального журнала" Марина Дмитревская, директор Российской Национальной премии и фестиваля "Арлекин" Марина Корнакова, режиссеры Олег Липовецкий, Наталья Шумилкина и другие.

Подписавшие обращение заявляют: "Весь ход судебного разбирательства в отношении молодых людей, неоднократно заявлявших о пытках, фальсификациях и многочисленных нарушениях со стороны следственной группы, кажется нам чудовищным". Они считают, что "судебной системой не было предъявлено обществу ни одного внятного аргумента, который бы доказывал вину осужденных".

"Огромные сроки лишения свободы, к которым приговорили тех, кто не совершил ничего противозаконного, мы расцениваем как средство запугивания людей, открыто выражающих свою гражданскую позицию", - отмечается в обращении.

Авторы призывают деятелей театра "не только подписать это письмо, но и использовать сцены своих театров для того, чтобы донести информацию об этом чудовищном деле до максимально большого количества людей".

Как уточнила "Интерфаксу" главный редактор журнала "Театр." Марина Давыдова "мы сейчас хотим собрать максимальное количество подписей и, в зависимости от того, сколько их будет и как будут развиваться события, мы, может быть, обратимся в администрацию президента".

Ранее в поддержку фигурантов дела "Сети" выступили российские художники, искусствоведы и музейные работники, аниматоры и мультипликаторы, а несколько книжных магазинов провели акцию солидарности с приговоренными фигурантами "Сети". А 14 февраля у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов, в которых приняло участия несколько сотен человек.

Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил журналистам во вторник, что реакция правозащитников последует только после изучения судебных материалов.

"Работают коллеги, предлагают свои варианты реакции. Сейчас коллеги-юристы изучают решение суда. Это профессиональный подход - для начала надо изучить, а потом, изучив его, думать о том, как действовать, надо ли действовать. Если надо, то как", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос "Интерфакса" во вторник.

Он добавил, что "через какое-то время реакция, возможно, будет, - зависит от наших коллег".

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Кулькову - 10, Василию Кускову - 9, Арману Сангынбаеву - 6.

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.