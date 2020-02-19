Въезд граждан КНР в РФ приостанавливается с 20 февраля

19.02.20 13:21

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию РФ в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности.

Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.

Решение ранее утвердил штаб, отметили в аппарате.

"С 00:00 местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях", - говорится в сообщении аппарата о решениях оперативного штаба.

Также сообщается, что с 00:00 19 февраля 2020 года будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам Китая.

В сообщении подчеркивается, что решения оперативного штаба в отношении граждан КНР были приняты "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

В аппарате вице-премьера добавили, что решения оперативного штаба были оформлены распоряжением, подписанным премьером Мишустиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в среду заявил, что в России принимаются все необходимые меры для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса из Китая на территории страны.

Так он ответил на вопрос, не кажется ли Кремлю чрезмерным временный запрет на въезд в РФ для граждан Китая и не отразится ли это решение на двусторонних отношениях.

"Это не вопрос Кремля. Это вопрос правительства - вы знаете, работает правительственная комиссия, там принимаются решения. По этому вопросу нужно адресовать туда", - сказал Песков.

"Можно лишь констатировать одно: принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать распространению и попаданию коронавируса в нашу страну", - подчеркнул Песков.