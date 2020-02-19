В Брянской области восстановят и отремонтируют 75 воинских захоронений

19.02.20 12:03

© РИА Новости. Александр Кондратюк

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Восстановительные работы на 64 и ремонт 11 захоронений времен Великой Отечественной войны планируется провести в Брянской области ко Дню Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оргкомитета по подготовке к 75-й годовщине победы в ВОВ.

Отмечается, что Брянская область в 2019 году вошла в федеральную целевую программу "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". В муниципальных образованиях было отремонтировано 67 воинских захоронений на общую сумму более 3 млн рублей. В этом году на ремонт и восстановительные работы планируется потратить более 10 млн рублей. В 2021 году запланировано восстановить 42 объекта за 3,8 млн рублей, в 2022- 38 объектов за 4,7 млн рублей.

"На территории Брянской области в настоящее время находятся около 1800 памятников и братских могил воинов Великой Отечественной войны, горит 43 вечных огня. Статус культурного наследия имеют 908 объектов, из них 825 являются воинскими захоронениями", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в год 75 -летия Победы в регионе пройдут сотни мероприятий. В том числе два фестиваля - Международный - "Славянское единство - 2020", который пройдет 27 июня, и патриотический - "Партизанскими тропами Брянщины" - он запланирован на 28-29 июня.