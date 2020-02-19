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19.02.20 12:13

Мэрию и гордуму эвакуировали в Саратове из-за подозрительного автомобиля

© РИА Новости. Максим Блинов
19 февраля. Interfax-Russia.ru - Спецслужбы Саратова в среду эвакуировали всех сотрудников и посетителей здания на улице Первомайская, 78, в котором расположены мэрия и городская дума, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе главы города.

"На территорию гаража заехал неизвестный автомобиль с иностранными номерами. Вызвали полицию. Силовые ведомства проводят необходимые мероприятия", - сообщила агентству пресс-секретарь главы Саратова Татьяна Плющева.

В настоящее время проверка продолжается.

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