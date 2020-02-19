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19.02.20 12:19
Первый бал юных защитников Отечества пройдет в Костроме
Это будет первый подобный бал в истории города.
На бал получили приглашение старшеклассники общеобразовательных школ города и студенты, учащиеся Костромского кадетского корпуса, курсанты Детского морского центра, воспитанники центра внешкольной работы "Беркут" и представители Российского военно-патриотического движения "Юнармия".
В нем также поучаствуют курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского союза Тимошенко, молодые лейтенанты костромской полиции.
Организаторы бала предупредили, что юноши должны прийти в форме, а девушки - в бальных платьях.
"Участники бала продемонстрируют искусство исполнения разных танцев. Заранее учащиеся каждого учебного заведения подготовили танцевальные номера и продемонстрируют их всем участникам мероприятия. По итогам всех танцевальных программ выберут лучшую пару и лучшего танцора", - отметили в пресс-службе.
Главная цель бала - возрождение военно-патриотической и культурной традиции.
В молодежном комплексе "Интерфаксу" уточнили, что вход на мероприятие будет бесплатным.
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