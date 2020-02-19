19.02.20 12:23

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Минфин РФ не будет настаивать на ускоренном погашении суборда Сбербанка, передаваемого в рамках сделки по продаже банка от ЦБ в собственность правительства, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев, выступая на комитете Госдумы по финансовому рынку.

Сбербанк в кризисном 2008 году получил субординированные кредиты от Центробанка на 500 млрд рублей. В мае 2010 года он вернул 200 млрд рублей из этой суммы, но в июне 2014 года взял их обратно в капитал. Впоследствии банк пролонгировал полученный кредит на 50 лет с дальнейшим правом на продление и учел в капитале второго уровня.

Часть этого суборда (в размере до 150 млрд рублей) будет перечислена в федеральный бюджет в рамках сделки по продаже Сбербанка, говорили ранее представители Минфина. Почему права требования по оставшейся части займа будут находиться на балансе ЦБ, не пояснялось.

"По поводу субординированного депозита, то правила этого субординированного депозита такие, что он учитывается только в капитале самого высокого уровня, и, в принципе, на достаточность капитала это не очень сильно влияет для Сбербанка. Кроме того, после передачи, в принципе, с этим объемом до 150 млрд рублей правительство не планирует его ускоренно просить погашать", - заявил Колычев.

Он также заявил, что у Минфина нет планов относительно передаваемой ему части суборда Сбербанка. "Мы будем получать по нему доход", - сказал Колычев позднее журналистам.