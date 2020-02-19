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19.02.20 12:34
Половина пациентов психинтернатов в РФ не умеют читать и считать
"Как показали наши опросы, часть проживающих в ПНИ не имеет даже начального образования, не умеет читать, писать и считать. Таких лиц, к сожалению, около 70 тысяч", - сказал и.о. гендиректора института Сербского, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе на специальном заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере в среду.
Также, по его словам, 60% от всех проживающих в ПНИ не владеют навыками самостоятельного проживания, не способны себя обслуживать, "не знают, что такое деньги и как ими пользоваться".
Ранее в ходе заседания председательствующая на совете вице-премьер Татьяна Голикова озвучила статистику: всего в ПНИ по всей России проживают 152 тыс. человек. Из них 34,4 тыс. являются дееспособными (порядка 22%), еще около 3 тыс. имеют статус ограниченно дееспособных.
Кекелидзе уточнил, что еще 2,5 тыс. жителям ПНИ может быть возвращена дееспособность. Кроме того, по его словам, гражданско-правовой статус недееспособного у 16,1 тыс. человек в ПНИ не соответствует выявленному психическому нарушению.
Минтруд проводит работу по дальнейшему определению социального статуса тех, кто дееспособен, но живет в ПНИ, уточнили участники заседания.
В правительстве намерены создать реестр таких граждан и организовать для них сопровождаемое проживание, обучение, а также комплекс мер социальной поддержки, включая трудоустройство.
В качестве переходного этапа предлагается формат "тренировочных квартир", где бывшие жители ПНИ будут привыкать к обычной жизни вне учреждения.
Опросы, анализ состояния и условий проживания граждан в ПНИ институт Сербского совместно с федеральными ведомствами проводил в прошлом году с апреля по сентябрь по поручению совета по попечительству в социальной сфере.
Система ПНИ была сформирована в СССР и с тех пор существенно не менялась. Организованная в 2018-2019 гг. масштабная проверка ПНИ совместно Минтрудом, Минздравом, Роспотребнадзором и другими специалистами выявила многочисленные нарушения в ПНИ - начиная от соблюдения санитарных норм и заканчивая условиями проживания и питания, медицинского и социального обслуживания. Общественные организации настаивают, что ситуация с ПНИ в стране крайне неудовлетворительная, и вся система подлежит кардинальной реформе.
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