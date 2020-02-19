Переждать эпидемию: граждан КНР временно не будут пускать в РФ с 20 февраля
  
Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
   
Нет прогресса: Россия обвинила Украину в саботаже "минских соглашений"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
19.02.20 12:43

Кремль: Минюст РФ изучает решение Гааги по "ЮКОСу" и тактику его оспаривания

© РИА Новости. Илья Питалев
19 февраля. Interfax-Russia.ru - Решение суда в Гааге о выплате Россией 50 млрд долларов в пользу экс-акционеров "ЮКОСа" находится в стадии анализа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока наши соответствующие ведомства, прежде всего Минюст, изучают обстоятельства этого дела, а также тактику защиты, оспаривания этого решения. Пока в стадии анализа", - отметил Песков.

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам "ЮКОСа".

В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% "ЮКОСа", подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда "ЮКОСа" Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма компенсации повышалась.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры "ЮКОСа", не дожидаясь решения по жалобе РФ, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

Позднее иски об аресте активов России в Германии, Индии, Франции и Бельгии были либо отозваны истцами, либо отменены судами этих стран.

В настоящий момент все исполнительные производства против РФ, инициированные экс-акционерами "ЮКОСа", прекращены либо приостановлены.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.02.20 15:58
Клещи в Москве будут спать до +13 градусов
.
  19.02.20 15:16
Семеро участников экстремистской ячейки задержаны в Москве и Подмосковье
.
  19.02.20 15:07
ЦОДД: штраф должен быть психологическим и финансовым барьером для нарушителя ПДД
.
  19.02.20 14:31
Госдума может рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении 4 марта
.
  19.02.20 13:37
Москву украсят к 23 февраля
.
  19.02.20 11:22
Системы теплоснабжения обновят в 2020 году в 1,3 тыс. московских домах
.
  19.02.20 10:41
Жилье в новостройках Москвы подорожало на 30%
.
  19.02.20 08:29
Температура в Москве бьет рекорды вторые сутки подряд
.
  18.02.20 17:00
В Москве запустят сервис ежедневного информирования родителей о меню в школах
.
  18.02.20 15:29
Клишас: поправки в Конституцию РФ сделают равномерным распределение политической ответственности


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket