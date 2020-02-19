Продажу снюса несовершеннолетним запретили в Волгоградской области

19.02.20 12:48

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Волгоградской области приняли региональный закон о запрете продажи несовершеннолетним бестабачных никотиносодержащих смесей (снюса), сообщает в среду пресс-служба облдумы.

"Нарушившие запрет на продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, а также те, кто вовлекает детей в процесс потребления указанных смесей, теперь будут наказываться штрафом: от 3 до 5 тысяч рублей - для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей - для должностных лиц и от 100 тыс. до 120 тыс. - для юридических лиц", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что региональный закон "О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, направленных на ограничение потребления бестабачной никотиносодержащей продукции на территории Волгоградской области", вступит в силу после подписания губернатором.

Бывший премьер РФ Дмитрий Медведев 24 декабря 2019 потребовал прекратить торговлю снюсом в России - такое название закрепилось за пищевой продукцией вроде леденцов, карамели и жевательной резинки с добавлением никотина, популярность которой у подростков вызвала опасения властей.

По всей России начались проверки, которые Роспотребнадзор проводит совместно с правоохранительными органами.

Несмотря на то, что продажа насвая и сосательного табака (настоящего снюса) в России запрещена по закону, недобросовестные продавцы начали продавать новую продукцию с никотином - аналог снюса. В этих аналогах табак заменен на никотин, а форма похожа на пищевую продукцию. Однако эксперты и юристы пришли к выводу, что продавать такие товары незаконно - по техрегламенту Таможенного союза пищевая продукция должна иметь сертификат безопасности, а законно получить такой сертификат на снюс невозможно, разъясняли в Роспотребнадзоре.