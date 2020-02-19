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19.02.20 12:50
Путин обсудит с Грефом вопрос о продаже Сбербанка правительству
"Президент регулярно встречается с руководством Сбербанка. Это такое крупное банковское учреждение, что регулярно требует доклада главе государства о том, как обстоят дела, о том, как работает банк в отношении основных программ: вы знаете Путин всегда интересуется, как обстоят дела с ипотекой, финансированием сельскохозяйственного сектора и т.п.", - отметил Песков.
"Конечно, все актуальные вопросы стоят на повестке дня, в том числе и тот, который вы упомянули", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли на встрече Путина с Грефом вопрос о продаже Сбербанка.
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