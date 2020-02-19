В Петербурге вспоминают первого мэра северной столицы Анатолия Собчака

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Санкт-Петербург. 19 февраля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - В Петербурге в среду проходят памятные мероприятия в 20-ю годовщину смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Как передает корреспондент "Интерфакса", в 12.00 на Никольском кладбище встретились родственники, друзья, коллеги Собчака.
На юридическом факультете СПБГУ состоялась также традиционная церемония награждения лучших студентов юрфака именными стипендиями Собчака. Затем пройдет церемония возложения цветов у памятника на Васильевском острове.
Стипендиатами в этом году стали обучающиеся Владислав Кузнецов, Никита Киселев, Екатерина Кузьмина, Алиса Шилова и Дмитрий Ерофеев.
Премии студентам вручил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Вечером, в 20.00, в Большом зале Петербургской филармонии имени Шостаковича состоится концерт памяти первого мэра Петербурга. Выступит Национальный филармонический оркестр России под управлением Спивакова.
Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. Был избран мэром Петербурга на первых всенародных выборах главы города 12 июня 1991 года. В 1996 году он проиграл выборы губернатора города Владимиру Яковлеву. После этого несколько лет подвергался преследованиям со стороны Генеральной прокуратуры РФ, возбудившей в отношении экс-мэра уголовное дело по обвинению в злоупотреблениях. Собчак был вынужден покинуть Россию и в течение двух лет жил в Париже. В июле 1999 года вернулся в Петербург. Занимался преподавательской деятельностью, писал книги.
Собчак скоропостижно скончался в Калининградской области в ночь на 20 февраля 2000 года на 63-м году жизни от сердечного приступа.