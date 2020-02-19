Выставка памяти Калашникова откроется в Черноголовке 23 февраля

19.02.20 12:58

© РИА Новости. Виталий Белоусов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - В Военно-техническом музее в Черноголовке в День защитника Отечества откроется выставка "Памяти Калашникова", посвященная легендарному оружейнику, создателю автомата АК-47, сообщает пресс-служба Минкультуры Московской области.

"Выставка расскажет о человеке, прославившем Родину и своё имя настолько, что некоторые государства разместили АК-47 на своих государственных флагах, как символ борьбы за свободу (например, Мозамбик, Зимбабве и др.)", - говорится в сообщении.

Посетители смогут узнать, чем увлекался конструктор, как проводил свободное время, каковы были его привычки.

"Большое количество личных вещей, знаки отличия, документы об участии Калашникова в отечественных и зарубежных организациях", - добавили в пресс-службе.

Выставка открывается 23 февраля.