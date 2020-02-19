Пригородная "дочка" ГСЭ в марте запустит ж/д сообщение между Керчью и Анапой

19.02.20 13:08

© РИА Новости. Игорь Зарембо

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Регулярное пригородное железнодорожное сообщение между Керчью (Крым) и Анапой (Краснодарский край) откроется 7 марта, перевозчиком станет ООО "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК, "дочка" "Гранд Сервис Экспресса"), сообщило министерство транспорта РФ.

"На линии через Крымский мост будут курсировать рельсовые автобусы. Они свяжут регулярным сообщением населенные пункты на обоих берегах Керченского пролива", - говорится в пресс-релизе.

Минтранс России уточняет, что рельсовые автобусы в пятницу и в выходные дни будут ходить из Керчи в Анапу и обратно три раза в день. В остальные дни - дважды в день. Время в пути составит два часа.

Железнодорожники рассчитывают, что новый маршрут будет востребован как у местных жителей, так и среди туристов.

Билеты можно будет купить в кассах ж/д вокзалов и у билетных кассиров в поезде. Кроме того, с 7 марта планируется открыть продажу на сайте перевозчика.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, 1 июля 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.

Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), выбранная Минтрансом РФ оператором пассажирских поездов в Крым, зарегистрировала ЮППК в ноябре 2019 года в Симферополе. Основной вид деятельности крымской "дочки" - перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе.

ГСЭ создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов, начало в декабре перевозки в Крым. Пока курсируют поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, в дальнейшем география перевозок расширится.

ГСЭ не раскрывает список своих акционеров, заявлял ее представитель "Интерфаксу" в начале ноября 2019 года.

Компания подпала под санкции США из-за запуска поездов в Крым, российский статус которого Запад не признает.