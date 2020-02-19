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19.02.20 13:08
Пригородная "дочка" ГСЭ в марте запустит ж/д сообщение между Керчью и Анапой
"На линии через Крымский мост будут курсировать рельсовые автобусы. Они свяжут регулярным сообщением населенные пункты на обоих берегах Керченского пролива", - говорится в пресс-релизе.
Минтранс России уточняет, что рельсовые автобусы в пятницу и в выходные дни будут ходить из Керчи в Анапу и обратно три раза в день. В остальные дни - дважды в день. Время в пути составит два часа.
Железнодорожники рассчитывают, что новый маршрут будет востребован как у местных жителей, так и среди туристов.
Билеты можно будет купить в кассах ж/д вокзалов и у билетных кассиров в поезде. Кроме того, с 7 марта планируется открыть продажу на сайте перевозчика.
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, 1 июля 2020 года.
Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.
Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), выбранная Минтрансом РФ оператором пассажирских поездов в Крым, зарегистрировала ЮППК в ноябре 2019 года в Симферополе. Основной вид деятельности крымской "дочки" - перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе.
ГСЭ создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов, начало в декабре перевозки в Крым. Пока курсируют поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, в дальнейшем география перевозок расширится.
ГСЭ не раскрывает список своих акционеров, заявлял ее представитель "Интерфаксу" в начале ноября 2019 года.
Компания подпала под санкции США из-за запуска поездов в Крым, российский статус которого Запад не признает.
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