Росстандарт рассчитывает создать в Крыму аккредитованную лабораторию по проверке топлива

19.02.20 13:12

© РИА Новости. Александр Кондратюк

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Аккредитованная лаборатория по проверке качества топлива должна начать работать на базе центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) в республике Крым к началу 2021 года, сообщил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов журналистам в среду.

"Сейчас мы ведем работу по созданию аккредитованной лаборатории на базе крымского ЦСМа. Это будет полнокомплектная лаборатория по всем видам продукции ТЭК: нефтепродукты, бензин, дизельное, авиационное и судовое топливо, мазут. Также планируем проводить испытания нефти и газового топлива. Ставим задачу, чтобы к началу следующего года полноценная лаборатория была создана и аккредитована", - сказал Кулешов.

По его словам, поставки оборудования в Симферополь ожидаются к концу лета текущего года, затем начнется аккредитация лаборатории.

Кулешов сообщил также, что Росстандарт начал активные надзорные мероприятия на крымском рынке топлива в 2019 году, на АЗС региона по-прежнему есть нарушения, но их уже меньше. "К сожалению, летом прошлого года не самая радужная картина была, порядка 70% АЗС, которые мы проверили, нарушали по всем химическим характеристикам (качество - ИФ) топлива. К концу года, когда мы начали более активно работать, уровень нарушения снизился до 20%", - заявил замглавы Росстандарта.