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19.02.20 13:17

Расследовать дело о подготовке терактов в Керчи будут самые опытные следователи

© РИА Новости. Николай Хижняк
19 февраля. Interfax-Russia.ru - Группа из наиболее опытных следователей сформирована в Крыму для расследования уголовного дела о подготовке терактов двумя жителями Керчи 2003 и 2004 гг.р., сообщила журналистам в среду представитель главного управления СКР по республике Ольга Постнова.

"Принято к производству уголовное дело в отношении двух подростков, подозреваемых в приготовлении к терактам в учебных заведениях Керчи (. . .) По указанию и.о. руководителя главного следственного управления Владимира Терентьева создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов", - сказала она.

Сейчас следователи управления по расследованию особо важных дел с коллегами из УФСБ проводят процессуальные действия для установления полной картины произошедшего, причин и обстоятельств, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних, изучается обстановка в семьях, круг общения подростков.

Кроме того, следователи ищут свидетелей и очевидцев, обладающих информацией о противоправных действиях молодых людей.

17 февраля стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли в Керчи подготовку терактов в двух образовательных учреждениях местными жителями 2003 и 2004 годов рождения, которые являются сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в 2018 году.

По данным ФСБ, подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего раздобыли интернет-инструкции по изготовлению взрывчатки, а также схемы зданий. По адресам проживания задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и приобретенные в интернете компоненты. Испытания пробных устройств проводились на домашних животных.

Следователи УФСБ России по Крыму возбудили против двух молодых людей уголовное дело по ч.1 ст.30, п."а" ч.2 ст.205 УК РФ (приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению принять его к производству и поставил ход расследования на контроль.

В министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили, что начали комплексную проверку, и призвали "немножко снять ажиотаж", чтобы не мешать детям учиться. По их данным, один из подростков - ученик 9 класса школы N15, второй является студентом Керченского морского технического колледжа.

Трагический инцидент в колледже в Керчи произошел 17 октября 2018 года. В тот день студент четвертого курса политеха Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После этого 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и пять сотрудников, пять десятков человек получили ранения. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте, но позже переквалифицировали его на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

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