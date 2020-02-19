Почти 800 пунктов весогабаритного контроля появятся на дорогах РФ к 2024г

19.02.20 13:25

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Почти 800 автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) планируется установить на дорогах России к 2024 году, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2024 году планируется установить 397 АПВГК на федеральных трассах и ещё 400 - на дорогах субъектов Российской Федерации", - сказал Дитрих в ходе рабочей поездки в Тульскую область в среду.

Министр отметил, что собранные с грузоперевозчиков деньги позволяют пополнять местные бюджеты для дорожного строительства.

Говоря о проблеме взимания штрафов с иностранных перевозчиков, он заявил: "Мы внесли в Государственную думу законопроект, который ставит в равные условия как российских, так и иностранных перевозчиков. Закон должны соблюдать все".

Министр рассчитывает, что закон будет принят уже в этом году.

Министр в среду находится с рабочей поездкой в Туле, где проведёт совещание по реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".