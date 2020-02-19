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19.02.20 13:25
Почти 800 пунктов весогабаритного контроля появятся на дорогах РФ к 2024г
"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2024 году планируется установить 397 АПВГК на федеральных трассах и ещё 400 - на дорогах субъектов Российской Федерации", - сказал Дитрих в ходе рабочей поездки в Тульскую область в среду.
Министр отметил, что собранные с грузоперевозчиков деньги позволяют пополнять местные бюджеты для дорожного строительства.
Говоря о проблеме взимания штрафов с иностранных перевозчиков, он заявил: "Мы внесли в Государственную думу законопроект, который ставит в равные условия как российских, так и иностранных перевозчиков. Закон должны соблюдать все".
Министр рассчитывает, что закон будет принят уже в этом году.
Министр в среду находится с рабочей поездкой в Туле, где проведёт совещание по реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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