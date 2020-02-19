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19.02.20 13:27
Более 20 млрд руб требуется на ремонт 160 аварийных мостов в Астраханской области
"В нашей области - 160 мостов, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Чтобы привести их в необходимое нормативное состояние, нам потребуется более 20 млрд рублей", - сказал Бабушкин.
Он уточнил, что в этом году регион одним из первых в РФ приступает к реализации федерального проекта "Мосты и путепроводы" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".
"Уже ведутся работы по разработке проектно-сметной документации по 19-ти мостам, и в текущем году планируем приступить к разработке проектов на реконструкцию и капремонт 21 мостового перехода", - добавил глава региона.
Всего, по его словам, до 2024 года в регионе планируется отремонтировать и привести в нормативное состояние 124 моста.
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