Более 20 млрд руб требуется на ремонт 160 аварийных мостов в Астраханской области

19.02.20 13:27

© РИА Новости. Илья Питалев

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Ремонт 160 аварийных мостов в Астраханской области требует более 20 млрд рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в среду в ходе научно-практической конференции "Проблемы организации ремонта и реконструкции малых и средних мостовых сооружений".

"В нашей области - 160 мостов, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Чтобы привести их в необходимое нормативное состояние, нам потребуется более 20 млрд рублей", - сказал Бабушкин.

Он уточнил, что в этом году регион одним из первых в РФ приступает к реализации федерального проекта "Мосты и путепроводы" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

"Уже ведутся работы по разработке проектно-сметной документации по 19-ти мостам, и в текущем году планируем приступить к разработке проектов на реконструкцию и капремонт 21 мостового перехода", - добавил глава региона.

Всего, по его словам, до 2024 года в регионе планируется отремонтировать и привести в нормативное состояние 124 моста.