Российские врачи подписали письмо в поддержку фигурантов дела "Сети"

19.02.20 13:30

© РИА Новости. Михаил Маркив

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Больше 60 российских врачей подписали письмо о недопустимости применения пыток для получения показаний, требуют отмены и пересмотра приговора по делу "Сети" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

"Мы, российские врачи, потрясены демонстративной жестокостью приговора, вынесенного шести молодым людям из Пензы по делу организации "Сеть". Нашу особую озабоченность и негодование вызывает тот факт, что в основу дела легли показания, полученные под физическими и эмоциональными пытками", - говорится в обращении, опубликованном на странице в "Фейсбуке" дерматолога Анастасии Угрюмовой в среду.

В нем отмечается, что применение пыток "совершенно недопустимо, это неприемлемо в цивилизованном обществе, в стране, где главенствует Закон, и работает презумпция невиновности".

"Мы - врачи. Наш долг - спасать и лечить людей, мы не можем смириться с тем, что их истязают и унижают. Особенно горько, что в этом произволе, с молчаливого согласия высоких государственных чинов, участвуют те, кто призван защищать граждан и обеспечивать порядок в стране, кто лишает нас веры в справедливый суд, в честное следствие, лишает чувства защищенности, дающее возможность жить и работать на благо своей Страны", - говорится в обращении.

Авторы требуют "отмены приговора, пересмотра дела и привлечения к ответственности всех, виновных в преступлениях против гуманности".

Обращение подписано педиатром Федором Катасановым, неврологом Павлом Брандом, врачами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Тарусы, Перми, Ханты-Мансийска, США, Австралии - всего подписали более 60 человек.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. Дмитрию Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Михаилу Кулькову - 10, Василию Кускову - 9, Арману Сангынбаеву - 6.

Приговор уже раскритиковали правозащитники.

Кроме того, в поддержку фигурантов дела "Сети" и за пересмотр дела выступили российские художники, искусствоведы и музейные работники, кинематографисты-аниматоры, несколько книжных магазинов провели акцию солидарности с приговоренными фигурантами "Сети".

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.