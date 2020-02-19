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19.02.20 13:30
Российские врачи подписали письмо в поддержку фигурантов дела "Сети"
"Мы, российские врачи, потрясены демонстративной жестокостью приговора, вынесенного шести молодым людям из Пензы по делу организации "Сеть". Нашу особую озабоченность и негодование вызывает тот факт, что в основу дела легли показания, полученные под физическими и эмоциональными пытками", - говорится в обращении, опубликованном на странице в "Фейсбуке" дерматолога Анастасии Угрюмовой в среду.
В нем отмечается, что применение пыток "совершенно недопустимо, это неприемлемо в цивилизованном обществе, в стране, где главенствует Закон, и работает презумпция невиновности".
"Мы - врачи. Наш долг - спасать и лечить людей, мы не можем смириться с тем, что их истязают и унижают. Особенно горько, что в этом произволе, с молчаливого согласия высоких государственных чинов, участвуют те, кто призван защищать граждан и обеспечивать порядок в стране, кто лишает нас веры в справедливый суд, в честное следствие, лишает чувства защищенности, дающее возможность жить и работать на благо своей Страны", - говорится в обращении.
Авторы требуют "отмены приговора, пересмотра дела и привлечения к ответственности всех, виновных в преступлениях против гуманности".
Обращение подписано педиатром Федором Катасановым, неврологом Павлом Брандом, врачами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Тарусы, Перми, Ханты-Мансийска, США, Австралии - всего подписали более 60 человек.
10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. Дмитрию Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Михаилу Кулькову - 10, Василию Кускову - 9, Арману Сангынбаеву - 6.
Приговор уже раскритиковали правозащитники.
Кроме того, в поддержку фигурантов дела "Сети" и за пересмотр дела выступили российские художники, искусствоведы и музейные работники, кинематографисты-аниматоры, несколько книжных магазинов провели акцию солидарности с приговоренными фигурантами "Сети".
Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.
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