Почти 300 школ в Кузбассе закрыты на карантин по гриппу

19.02.20 13:35

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Ряд школ Кемеровской области будет закрыт до 25 февраля из-за превышения эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора в среду.

"С 10 февраля на карантин закрыты все школы в Кемерово, Белово, Мысках, Краснобродском, Новокузнецке и Кемеровском районе. Со вторника все школы закрыты в городе Березовский", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по региону превысил эпидемиологический порог на 27,6%. В Кемерово эпидпорог превышен на 93,7%.

В пресс-службе департамента образования и науки по региону агентству уточнили, что полностью закрыты 294 школы, в том числе музыкальные и спортивные и школы-интернаты. Частично занятия приостановлены в 25 школах.

Кроме того, полностью закрыто 22 детских сада, еще 42 частично.

Как сообщалось, на 12 февраля в Кузбассе из-за карантина были закрыты 132 школы и восемь детских садов.