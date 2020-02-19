Памятник Герою России Комягину открыли в Тамбовской области

19.02.20 13:49

Фото с пресс-службы администрации тамбовской области

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Торжественное открытие памятника бойцу 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии Александру Комягину состоялось в среду в городе Рассказово Тамбовской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

1 марта 2000 года в Чечне на высоте 776 м (в Аргунском ущелье) в ожесточенном бою с боевиками погибла шестая рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии. Из 90 десантников, принявших бой с превосходящими силами террористов, погибли 84.

"Мы с вами открываем бюст нашему героическому земляку Александру Комягину, который 20 лет назад шагнул в бессмертие и удостоен высшего звания, которое есть в нашей стране - Герой России. Его короткая жизнь настоящий пример служения Родине. Вечная слава Александру Валерьевичу Комягину и низкий поклон его маме", - сказал на открытии глава администрации региона Александр Никитин.

Комягин родился 30 сентября 1977 года в городе Рассказово. В 1995 году был призван в армию. Участвовал в Чеченской компании в 1996 году, боевых действиях в Таджикистане, миротворческой миссии в Абхазии. 29 февраля 2000 года в составе шестой парашютно-десантной роты гвардии сержант Комягин участвовал в операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья.

В 2000 году за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, сержанту. Комягину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).