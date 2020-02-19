Переселенцы из зоны паводка в Прибайкалье смогут приобретать участки под огороды по кадастровой стоимости

19.02.20 13:56

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Пострадавшим от наводнения минувшим летом в Иркутской области, которые переселились в многоквартирные дома из частного сектора, планируют предоставить право покупки земельных участков по кадастровой стоимости, сообщил врио губернатора Игорь Кобзев в интервью "Интерфаксу".

"Семьи, которые переселились в многоквартирные дома из частных домовладений, хотят иметь землю. Мы обговариваем с муниципалитетами вопрос, чтобы им было предоставлено право покупки участков по кадастровой стоимости. Этот вопрос уже изучен, готов для принятия соответствующего решения на заседания правительства", - сказал Кобзев.

Глава региона также сообщил, что затопленные во время наводнения приусадебные участки должны быть поставлены на кадастровый учет.

"Еще одна наша задача - разобраться с землей. Люди получили сертификат, а земельный участок, который подвергся затоплению, еще остается в их собственности. Муниципалитетам я указал на необходимость поставить земли на кадастровый учет и производить их замену на сертификаты", - сказал Кобзев.

Как сообщалось, на территориях, вошедших в зону затопления, запрещено любое строительство капитальных объектов, включая жилые дома. Одиноко стоящие жилые здания должны быть снесены, согласно законодательству.

В настоящее время в Иркутской области продолжается работа по определению границ этих зон и постановке на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости.

Минувшим летом регион пережил две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте "Интерфакс-Сибирь".