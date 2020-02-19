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19.02.20 13:59

Заключенный, ударивший экс-полковника Захарченко, оштрафован на 5 тыс. рублей

© РИА Новости. Алексей Филиппов
19 февраля. Interfax-Russia.ru - Зубово-Полянский районный суд Мордовии привлек к административному наказанию осужденного исправительной колонии N 5, у которого произошел конфликт с бывшим сотрудником антикоррупционного главка МВД Дмитрием Захарченко.

На сайте суда сообщается, что 9 января в колонии между двумя осужденными произошел конфликт, одним из участников которого "стал экс-сотрудник МВД Захарченко".

В частности, отмечается в сообщении, заключенный по фамилии Сапегин в коридоре "нанес побои Захарченко": ударил экс-полковника кулаком по голове.

Суд признал Сапегина виновным по ст.6.1.1 КоАП РФ (Побои) и назначил ему штраф в 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о проведении проверки по факту конфликта в исправительной колонии N5 в Мордовии, одним из участников которого стал Захарченко.

Управление ФСИН России по Мордовии сообщало, что конфликт между двумя осужденными, переросший в драку, произошел 9 января "на почве личных неприязненных отношений".

Также сообщалось, что в начале февраля Захарченко был помещен в штрафной изолятор на пять суток по решению комиссии учреждения за нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения.

Захарченко был задержан осенью 2016 года. В 2019 году он был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 млн рублей и лишением звания полковника за получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в ресторане, и воспрепятствование правосудию.

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