Ветврачи проверили условия содержания животных в подмосковных парк-отелях

19.02.20 14:01

© РИА Новости. Павел Львов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Ветврачи Минсельхозпрода Подмосковья проверили 30 туристических парк-отелей с содержанием животных, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Во многих турбазах, отелях и пансионатах области оборудованы места для содержания животных, общение с которыми хорошо влияет на здоровье и психологическое состояние людей. (...) Проверки состоялись в 30 парк-отелях Подмосковья", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Подмосковья Андрея Разина.

В туристических базах, отелях и парках, гостиничных комплексах и усадьбах Подмосковья ветеринарные специалисты осмотрели верблюда, лошадей, пони, оленей, ослов, тигров и львов, множество пернатых.

"Клинических признаков инфекционных заболеваний, опасных для здоровья человека, не выявлено. Животные активны. Для подтверждения ветеринарной безопасности животного, каждый посетитель может попросить у администрации таких заведений документы, подтверждающие наличие необходимых вакцинаций и исследований на каждое животное", - добавил Разин.

По мнению ветеринаров, обитатели туристических объектов содержаться в неплохих условиях, для всех имеются необходимые корма в достаточном количестве.