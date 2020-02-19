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19.02.20 14:03
ЮТэйр в марте начнет летать из Сочи в Ставрополь
Полеты будут осуществляться по средам и воскресеньям с вылетом из Сочи в 6:10, из Ставрополя в 8:30. С 29 марта время вылета из Сочи изменится на 07:45, из Ставрополя - на 9:50. На рейсах по этому направлению будут задействованы воздушные судна ATR-72 в компоновке экономкласса на 70 пассажиров.
"ЮТэйр продолжает развивать маршрутную сеть по России. Рейс Сочи - Ставрополь улучшит транспортную доступность на юге страны. Добраться из одного города в другой можно будет без пересадок и всего за 1,5 часа", - сообщил президент "ЮТэйр - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, слова которого приводит пресс-служба.
"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Основные акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).
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