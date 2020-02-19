Военные в Екатеринбурге 9 мая проведут парады под окнами ветеранов

19.02.20 14:05

© РИА Новости. Александр Кондратюк

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Акция "Парад для каждого ветерана" состоится 9 мая в Екатеринбурге для тех участников Великой Отечественный войны, которые не смогут посетить торжественное шествие на главной площади города, сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа Евгений Поплавский на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду.

"Для тех ветеранов, которые по каким-либо причинам, в основном это состояние здоровья, не смогут прийти на площадь посмотреть парад, мы планируем провести акцию. То есть парадные подразделения после парада выйдут к месту проживания этого ветерана и проведут мероприятие, торжественное прохождение под окнами дома", - заявил Поплавский.

Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик добавил, что в городе живут 569 ветеранов и тружеников тыла.

Поплавский также отметил, что в этом году генеральная репетиция парада Победа состоится не ночью, а в дневное время.

"Связано это с тем, что мы планируем привлечь авиационную группу, которая проведет демонстрационные полеты. (...) Кроме того, мы задались целью, чтобы эта репетиция позволила тем горожанам, которые по какой-то причине не смогут 9 мая посетить площадь и посмотреть парад воочию, сделать эту попытку 7 мая", - пояснил он.

Поплавский добавил, что репетицию смогут посмотреть воспитанники интернатов, школьники, студенты.

Сам парад начнется в 10 часов утра, после его завершения на площади 1905 года пройдет историческая реконструкция по годам Великой Отечественной войны.

Перед парадом состоится акция "Бессмертный полк". По словам Ковальчика, в прошлом году в этой акции в Екатеринбурге участвовали 150 тыс. человек, в этом году ожидается участие 200 тыс. человек.