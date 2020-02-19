19.02.20 14:11

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Минвостокразвития видит особую роль для каждого региона Арктики в рамках арктической Стратегии-2035, сообщил замглавы ведомства Александр Крутиков на конференции "Арктика 2020".

По его словам, работа над Основами государственной политики в Арктике до 2035 года завершена, ожидается утверждение документа главой государства.

"Согласование собственно стратегии развития Арктической зоны близится к концу, рассчитываем в течение 2 месяцев также эту работу завершить. И в развитие этих документов будет принята новая государственная программа развития Арктической зоны. Именно в ней уже появится первый набор бюджетных механизмов поддержки как частных инвестиционных проектов, так и тех территорий, которые научатся их привлекать", - сказал Крутиков.

При этом он добавил: "Не могу не сказать о тех ключевых, наиболее значимых приоритетах их развития, которые уже с учетом нового экономического режима Арктической зоны мы закладываем в новую арктическую стратегию России".

"Мурманск. Его развитие, в первую очередь, связано с развитием единственного незамерзающего российского порта в Арктике, который может стать одним из двух хабов Северного морского транспортного коридора и сервисным центром для шельфовых проектов в России. После запуска центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэка" регион станет одним из крупнейших в мире центров развития судостроительных технологий. В регионе будет запущен целый ряд минерально-сырьевых центров, специализирующихся на добыче и обогащении твердых полезных ископаемых. Региону нужно создать инфраструктуру для аккумулирования и развития новых знаний в сфере развития Арктики, для чего потребуются новые решения в развитии научно-образовательной инфраструктуры. Со своей стороны мы будем помогать региону приводить в порядок те города-базы Северного флота, которые стоят на защите наших арктических рубежей", - сообщил замглавы ведомства.

Кроме того, по его словам, в Ненецком округе, помимо традиционных нефтяных минерально-сырьевых центров, источником развития станут два проекта - Печора СПГ и порт Индига. "В оба проекта верю, мы сопровождаем инвесторов, это реальные живые проекты, которые получат государственную поддержку", - отметил Крутиков.

При этом, по его словам, ключевым проектом для другого арктического региона России - Чукотки - является освоение Баимскогомедно-порфирового месторождения, которое стимулирует развитие дорожной, энергетической инфраструктуры, модернизацию портов Певек и Провидения.

"Инвестиционное решение по проекту принято, мы его поддержим инфраструктурой. Недавно мы обсуждали с губернатором Копиным (губернатор Чукотского автономного округа - Роман Копин) одну инициативу, которая направлена на повышение устойчивости региона, а именно - открытие арктического университета, который мог бы работать на основе современных дистационных технологий и заниматься местными исследовательскими программами", - отметил замминистра.

Еще одна крупнейшая арктическая экономика российской Арктики - Ямало-Ненецкий автономный округ - призван, по мнению Крутикова, обеспечить в предстоящие 15 лет одну из лидирующих позиций России на мировом рынке СПГ. "Именно здесь первыми в Арктике появятся современные высокотехнологичные газохимические комплексы, будет активно развиваться нефтегазосервис. Для обеспечения устойчивости региона будут созданы условия для освоения труднодоступной нефти и газоконденсата", - сообщил замглавы министерства.

Кроме того, по его словам, в арктических территориях Республики Карелия акцент будет сделан на развитии строительной индустрии, минерально-сырьевых центров на базе Восточно-Карельской медно-золото-молибденоворудной зоны, аквакультуры и лесного хозяйства. "С учетом этого мы должны будем еще раз посмотреть на потенциал и перспективы развития Беломоро-Балтийского канала", - сказал Крутиков.

"Оцениваю как самый серьезный вызов развитие Воркуты - единственного муниципалитета Республики Коми, входящего сегодня в Арктическую зону. Добыча угля снижается, сужается сам город. Мы должны найти источники его развития, которые позволят сохранить Воркуту на карте России. Ряд конкурентных преимуществ у города есть, именно их раскрытием мы должны заниматься", - добавил он.

Кроме того, напомнил Крутиков, касаясь ситуации в Якутии, арктические улусы Якутии - их развитие и жизнь - напрямую связаны с реками Анабар, Лена, Яна, Индигирка и Колыма. Их дноуглубление, развитие судоходства - критический фактор развития арктической Якутии. В районах бассейнов этих рек сконцентрированы крупные минерально-сырьевые центры твердых полезных ископаемых, развитие которых министерство намерено поддерживать. "Именно в Якутии мы реализуем пилотный проект по созданию сети торгово-логистических центров для обеспечения северного завоза, направленный на снижение стоимости завозимых продуктов питания. И, конечно же, развитие Северо-Восточного федерального университета как института развития Восточной Арктики", - подытожил Крутиков.

Помимо этого, по его словам, на севере Красноярского будет реализован крупный для российской Арктике нефтегазовый проект "Восток Ойл". "Кроме того инвестиционная программа развития Норильского промышленного района позволит и в дальнейшем поступательно развиваться Норильску, городскую среду которого мы также должны привести в порядок с его экономическим потенциалом", - резюмировал Крутиков.

"Экономический потенциал арктических территорий Архангельского региона очень высокий. Но предстоит большая работа по его реализации. В первую очередь, развитие здесь связано с морским портом, который должен занять свою нишу в арктических перевозках, стать конкурентоспособным. Здесь естественные условия для развития судостроения и судоремонта. Будут развиваться крупные минерально-сырьевые центры. Но считаю главным конкурентным преимуществом Архангельска - что именно он сегодня имеет все условия, чтобы развиваться как федеральный центр науки и образования в Арктике. Здесь находится единственный в Арктической зоне федеральный университет с колоссальным опытом и потенциалом. И скажу честно, не важно, получит ли он формальный статус НОЦ, который сегодня так активно обсуждается, мы в любом случае будем поддерживать его развитие как полноценного института развития Арктической зоны России", - сказал Крутиков.