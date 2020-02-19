Переждать эпидемию: граждан КНР временно не будут пускать в РФ с 20 февраля
  
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19.02.20 14:39

Голикова: запрет на въезд в РФ китайцев продиктован невозможностью обеспечить им карантин

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
19 февраля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила введение ограничения на въезд в Россию китайских граждан серьезным увеличением их количества, невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек.

"Дело в том, что на территории самой КНР меры в отдельных населенных пунктах ужесточаются, количество граждан, которое приезжало к нам, ввиду того режима, который у нас действовал до этого, достаточно серьезно стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и условия постоянного наблюдения тысячам граждан, приезжающих из КНР, мне кажется, не очень целесообразно и для самих граждан КНР, и для наших медицинских учреждений", - сказала Голикова журналистам в среду.

По ее словам, решение об ограничении въезда не было принято внезапно. "Мы наблюдали за ситуацией в целях безопасности и здоровья наших граждан, и приняли коллегиальное решение, чтобы внести изменения в распоряжение и ограничить въезд и приостановить выдачу соответствующих виз", - пояснила она.

Вице-премьер также отметила, что российские власти в этом решении учли и возросшую на врачей нагрузку в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ в стране.

"Обычно в этот период наши медицинские организации работают с нагрузкой, и врачи работают с нагрузкой, и мы посчитали, что на период до тех пор, пока в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничения, мы считаем, что мы должны были режим ужесточить", - добавила она.

При этом Голикова заявила, что ограничений на въезд граждан Китая, следующих через РФ транзитом, на данный момент нет.

"Транзит пока не запрещен", - сказала Голикова журналистам в среду, отвечая на вопрос о транзитных пассажирах.

Рассматривается ли такое ограничение в дальнейшем вице-премьер не пояснила.

Накануне в аппарате Голиковой журналистам сообщили, что ограничения на въезд граждан Китая в Россию "не коснутся" пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты.

Китайская сторона в свою очередь сообщила, что Россия заранее проинформировала Пекин о вступающем в силу 20 февраля ограничении на въезд его граждан в связи с распространением коронавируса и обещала отменить меру, как только ситуация позволит это сделать.

"Россия проинформировала Китай заранее о мерах, которые вступают в силу в четверг. Они будут скорректированы или даже сняты, когда позволит ситуация", - цитирует South China Morning Post заявление представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Вечером во вторник стало известно, что правительство РФ с 20 февраля временно ограничивает въезд на территорию страны граждан Китая "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию Российской Федерации граждан КНР". Решение, как пояснили в аппарате Голиковой, было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, распоряжение кабинета министров об ограничениях подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Въезд будет ограничен для граждан КНР в туристических, частных, учебных целях и в целях работы на территории РФ. При этом с 19 февраля приостанавливается оформление приглашений на въезд в РФ, уточняют в аппарате вице-премьера. Также приостанавливается выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу в отношении граждан КНР.

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