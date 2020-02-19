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19.02.20 14:39
Голикова: запрет на въезд в РФ китайцев продиктован невозможностью обеспечить им карантин
"Дело в том, что на территории самой КНР меры в отдельных населенных пунктах ужесточаются, количество граждан, которое приезжало к нам, ввиду того режима, который у нас действовал до этого, достаточно серьезно стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и условия постоянного наблюдения тысячам граждан, приезжающих из КНР, мне кажется, не очень целесообразно и для самих граждан КНР, и для наших медицинских учреждений", - сказала Голикова журналистам в среду.
По ее словам, решение об ограничении въезда не было принято внезапно. "Мы наблюдали за ситуацией в целях безопасности и здоровья наших граждан, и приняли коллегиальное решение, чтобы внести изменения в распоряжение и ограничить въезд и приостановить выдачу соответствующих виз", - пояснила она.
Вице-премьер также отметила, что российские власти в этом решении учли и возросшую на врачей нагрузку в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ в стране.
"Обычно в этот период наши медицинские организации работают с нагрузкой, и врачи работают с нагрузкой, и мы посчитали, что на период до тех пор, пока в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничения, мы считаем, что мы должны были режим ужесточить", - добавила она.
При этом Голикова заявила, что ограничений на въезд граждан Китая, следующих через РФ транзитом, на данный момент нет.
"Транзит пока не запрещен", - сказала Голикова журналистам в среду, отвечая на вопрос о транзитных пассажирах.
Рассматривается ли такое ограничение в дальнейшем вице-премьер не пояснила.
Накануне в аппарате Голиковой журналистам сообщили, что ограничения на въезд граждан Китая в Россию "не коснутся" пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты.
Китайская сторона в свою очередь сообщила, что Россия заранее проинформировала Пекин о вступающем в силу 20 февраля ограничении на въезд его граждан в связи с распространением коронавируса и обещала отменить меру, как только ситуация позволит это сделать.
"Россия проинформировала Китай заранее о мерах, которые вступают в силу в четверг. Они будут скорректированы или даже сняты, когда позволит ситуация", - цитирует South China Morning Post заявление представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Вечером во вторник стало известно, что правительство РФ с 20 февраля временно ограничивает въезд на территорию страны граждан Китая "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию Российской Федерации граждан КНР". Решение, как пояснили в аппарате Голиковой, было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, распоряжение кабинета министров об ограничениях подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
Въезд будет ограничен для граждан КНР в туристических, частных, учебных целях и в целях работы на территории РФ. При этом с 19 февраля приостанавливается оформление приглашений на въезд в РФ, уточняют в аппарате вице-премьера. Также приостанавливается выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу в отношении граждан КНР.
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