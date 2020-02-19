Саратовская область планирует строительство четвертого мусоросортировочного комплекса

19.02.20 14:47

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Саратовская область планирует строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в правобережной части региона, сообщает областное министерство природных ресурсов и экологии.

Строительство комплекса обращения с ТКО, включающего также пять мусороперегрузочных станций (МПС), планируется в Калининском районе.

В региональном Минприроды агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что новый мусоросортировочный комплекс будет рассчитан на 75 тыс. тонн ТКО в год, полигон - на 120 тыс. тонн ТКО в год.

По информации представителя министерства, регион подал заявку на федеральное софинансирование в рамках нацпроекта "Экология". "При этом не исключается строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства", - сказал собеседник агентства. Сметную стоимость планируемого комплекса в Минприроды не назвали.

По предварительным подсчетам, общий объем образования ТКО в регионе оценивается в 4,4 млн кубометров год, говорится в пресс-релизе регионального Минприроды. Регион актуализирует территориальную схему обращения с ТКО, включая разработку электронной модели.

Как сообщалось, в левобережной части Саратовской области строительство коммунальной инфраструктуры осуществляло АО "Управление отходами" (Москва) по концессионному договору. Инвестор построил два мусоросортировочных комплекса в Энгельсском и Балаковском районах общей мощностью 300 тыс. тонн ТКО в год, два полигона ТКО, а также сеть из 19 мусороперегрузочных станций.

Также сообщалось, что в июле 2019 года новый мусоросортировочный комплекс мощностью 75 тыс. тонн ТКО был открыт в Саратове. Он был построен за счет бюджетных средств, при этом большую часть затрат составили средства федерального бюджета.