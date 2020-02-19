ФСБ подготовила проект президентского указа по безопасности UEFA 2020 в Петербурге

19.02.20 14:53

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - ФСБ России подготовила проект указа президента РФ об обеспечении безопасности чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, часть матчей которого пройдет в Санкт-Петербурге.

В соответствии с документом, размещенным в среду на портале проектов нормативных правовых актов, предлагается ввести с 3 июня по 13 июля 2020 года на территориях Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области усиленные меры безопасности.

Координировать комплекс мер безопасности будет межведомственный оперативный штаб в составе 17 человек.

Возглавит его первый замдиректора ФСБ России. Заместителями руководителя штаба станут замдиректора ФСБ - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета и первый замглавы МВД России.

В состав штаба также войдут: первый замглавы МЧС; замглавы МИД; статс-секретарь - замглавы Минобороны; замдиректора СВР, замдиректора Росгвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ; замдиректора ФСО; заместитель министра спорта; замглавы Минтранса; замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций; заместитель руководителя Росавиации; заместитель руководителя Роспотребнадзора; заместитель генпрокурора; зампредседателя Следственного комитета; замначальника управления ФСБ России.

Предлагается установить контролируемые зоны для организации доступа в них физических лиц и транспортных средств. Доступ физических лиц и транспортных средств в эти зоны будет осуществляться после проверки прав доступа, досмотра физических лиц, транспортных средств и провозимых на них вещей.

Расположенные на территориях Санкт-Петербурга, Выборгского района Ленинградской области объекты производственного, социально-культурного, спортивного и коммунально-бытового назначения, другие территории, в отношении которых требуется реализация специальных мер по их антитеррористической защищенности, берутся под усиленную охрану.

Собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением Евро-2020 и запланированные на период действия усиленных мер безопасности, на территориях Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области могут проводиться в местах и по маршрутам движения участников публичного мероприятия с количеством участников и во временной интервал, которые определяются органами местного самоуправления по согласованию с межведомственным оперативным штабом.

Деятельность расположенных на территориях проведения спортивных мероприятий опасных производств частично приостанавливается, запрещается оборот гражданского и служебного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ядовитых веществ.

Межведомственный оперативный штаб должен определить перечень контролируемых и запретных зон, утвердить описание их границ, порядок доступа физлиц и транспортных средств, перечень предметов, запрещенных или ограниченно разрешенных к проносу в контролируемые и запретные зоны.

Минтранс до 15 мая должен установить на период с 11 июня по 13 июля 2020 года зоны ограничения полетов, запретные зоны использования воздушного пространства над территорией Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также определить случаи, когда использование воздушного пространства таких зон разрешается. Должны быть определены и запретные для плавания районы акватории.

Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны обеспечить ограничение движения транспортных средств в период действия усиленных мер безопасности, принять меры по созданию достаточного запаса лекарственных препаратов, необходимого для бесперебойного функционирования медицинских, аптечных учреждений, оптовой торговли.

Будут определены территории, на которых вводится запрет на розничную продажу и употребление алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной таре.

МВД будет обеспечивать усиленный режим охраны общественного порядка, Росгвардия - должна организовать проведение внеплановых проверок организаций, осуществляющих продажу оружия и боеприпасов, обеспечить изъятие оружия и боеприпасов в случаях выявления фактов их продажи, передачу изъятого оружия и боеприпасов на хранение в соответствующие территориальные органы МВД.