КАМАЗ в 2020г планирует увеличить продажи автобусов в 1,5 раза

19.02.20 14:59

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - ПАО "КАМАЗ" в 2020 году планирует увеличить объем продаж пассажирского транспорта на 54%, сообщила пресс-служба "КАМАЗа".

"По результатам 2019 года рост объемов пассажирского транспорта составил 45%. На 2020 год запланировано увеличение продаж на 54%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "КАМАЗа" "Интерфаксу" не уточнили, о какой динамике идет речь - в денежном или в физическом выражении, а также не сообщили абсолютную цифру планируемых продаж.

В пресс-релизе говорится, что в планах холдинга на этот год - вывод на рынок новой продукции, в том числе городского автобуса НЕФАЗ-5299-40-57 на сжиженном природном газе, междугороднего автобуса НЕФАЗ-5299-37-57 на компримированном природном газе в новой вариации, рестайлингового полунизкопольного автобуса НЕФАЗ-5299-30-57, автобуса среднего класса НЕФАЗ-4299-30-52, сочлененного электробуса КАМАЗ-6282 и сочлененного автобуса НЕФАЗ-6299.

Кроме того, среди задач на этот год - старт реализации автомобиля КАМАЗ-54901 и развитие линейки грузовиков поколения К5.

Ранее сообщалось, что ПАО "Нефтекамский автозавод" рассчитывает в 2020 году увеличить чистую прибыль в 11,8 раза - до 729,221 млн рублей. Доходы по основной деятельности завода, как ожидается, вырастут на 27% - до 25,783 млрд рублей. Планируется, что прибыль от продаж составит 1,075 млрд рублей, инвестиции - 629,582 млн рублей (с НДС).

ПАО "НефАЗ" производит самосвальные и другие надстройки на шасси "КАМАЗа", автомобильные полуприцепы и прицепы, цистерны различного назначения. Основными владельцами "НефАза" являются "КАМАЗ" (50,02% уставного капитала) и АО "Региональный фонд" (Башкирия, 28,5%).