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ЦОДД: штраф должен быть психологическим и финансовым барьером для нарушителя ПДД

© РИА Новости. Евгения Новоженина
19 февраля. Interfax-Russia.ru - Конфискация автомобилей и внедрение системы штрафных баллов для автолюбителей позволит значительно сократить число нарушителей правил дорожного движения на дорогах в России, считает заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егор Чернов.

"Штрафы - это только одна из мер. Штраф должен быть психологическим и финансовым барьером для человека-нарушителя", - сказал Чернов в среду на форуме в центральном офисе "Интерфакса".

По его мнению, повышение штрафов не является "панацеей", которая исправит ситуацию на дорогах. "Пока мы не начнем за некое количество штрафов отбирать автомобили, сажать нарушителя в места, не столь отдаленные - у нас всегда будет проблема с тем, что будут нарушать", - заявил он.

"Мы придем к штрафным баллам, конфискации автомобиля, что неизбежно. Только это позволит решить вопрос безопасности на дорогах полноценно", - сказал Чернов.

Как подчеркнул замруководителя дирекции, повышение штрафов "оказывает нелинейное воздействие на количество нарушений". "Мы можем сделать штрафы в 1 млн рублей, и нарушения все равно будут", - сообщил представитель ЦОДД.

По словам Чернова, в Москве существует определенный контингент людей, которые ездят "как хотят" и платят штрафы, потому что "им это по карману". В этой связи он поддерживает увеличение суммы штрафов за превышение скорости на дорогах.

"Если говорить про Москву, то повышение штрафов уже давно назрело. 250 рублей за превышение скорости - это смешно. Это меньше 1 часа парковки в центре Москвы. Для Москвы данное повышение штрафов я считаю актуальным и достаточно правильным", - сказал Чернов.

Как сообщил Чернов, только за прошлый год в авариях на дорогах Москвы погибли больше 400 человек. "При этом нам удалось снизить коэффициент социального риска в Москве, он сейчас меньше 4", - отметил представитель Центра.

Другой участник форума - директор Национального общественного центра безопасности движения и руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев - считает, что основными причинами ухудшения статистики нарушений правил дорожного движения являются увеличение числа камер, отсутствие знаков и отсутствие разметки на дорогах.

"Люди, занимающиеся организацией дорожного движения, в нарушение законодательства, должны нести больше ответственности. Нельзя перекладывать на автовладельцев все те риски, которые в данном случае хотят внести в Кодекс административных правонарушений (КоАП)", - сказал Канаев.

Согласно данным Федерации автомобилистов России, которые приводит Канаев, за 4 года мониторинга организации дорожного движения в Москве на МКАДе были выявлены нарушения в установке камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

"Так, в 2016 году в этом месте было установлено не по ГОСТу 67% камер, в 2017 году - 78% камер, в 2018 году - 93%", - сообщил директор центра безопасности движения.

По его словам, в России не налажена организация дорожного движения. "Статистика говорит не о том, что водители стали больше нарушать, а о том, что у водителей стало намного меньше ориентиров, чтобы понимать, с какой скоростью двигаться", - добавил Канаев.

30 января Минюст РФ опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

В частности, проектом предусматривается рост штрафов за превышение скорости. Так, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.), штраф за превышение на 40-60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1-1,5 тыс. руб.), а за превышение скорости более чем на 60 км/ч придется заплатить 5 тыс.рублей (сейчас 2-2,5 тыс. рублей).

Предполагается, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что увеличение штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч рублей - непосильная сумма для многих, и предложил пересмотреть подход к установлению штрафов.

"При разработке нового кодекса о КоАП было предложено увеличить сумму штрафов за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ 6 февраля.

По его словам, "любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования, а не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размер".

Мишустин призвал в принципе пересмотреть правила и нормативы работы с документами.

В частности, он потребовал не выносить на утверждение "сырые и неготовые" документы, поскольку это "формирует соответствующий образ государства у людей".

Он отметил, что "мнение граждан - главный индикатор деятельности".

"При подготовке ведомственных документов правительству нужно учитывать не только финансово-экономические и социальные последствия, но и возможный общественный резонанс принимаемых решений, четко информировать людей, идет ли речь о предложениях, еще нуждающихся в проработке или о чем-то другом, уже принятых решениях, особенно когда речь идет о социально значимых решениях", - сказал глава правительства.

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