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19.02.20 15:11
Путин признал, что в России трудно прожить на 10 тысяч 800 рублей
После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку Путин подошел к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента.
Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.
"Думаю, что очень трудно", - ответил Путин.
Собеседница президента предположила, что его зарплата больше указанной суммы.
"Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", - отреагировал президент.
Женщина также пожаловалась на невозможность купить продукты на установленный государством прожиточный минимум и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам.
"Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа", - сказал Путин.
Его собеседница рассказала также, что у нее врачи обнаружили отек мозга, но, тем не менее, она учится на экономиста.
"Не отчаивайтесь. Ситуация меняется", - сказал Путин.
По словам женщины, вместе с ней учится инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей.
"Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии", - сказал Путин.
При этом, продолжила женщина, одна квартплата в настоящее время составляет 4 тыс. рублей, и к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт.
"Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю - стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой - запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится", - ответил президент.
"Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить", - продолжил он.
Отвечая на вопрос, почему же государство не решает эти проблемы, Путин заверил, что это не так.
"Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию. Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться", - сказал он.
Женщина также поинтересовалась, почему президент во время поздравления россиян с новым 2020 годом ни слова не сказал о нацпроектах.
"Мне кажется, что мы так часто говорим про нацпроекты. Это значит, что мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов. Мы сделаем это лучше, я вам обещаю", - ответил глава государства.
После беседы президент сфотографировался с собравшимися.
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