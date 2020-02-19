Переждать эпидемию: граждан КНР временно не будут пускать в РФ с 20 февраля
  
Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
   
Нет прогресса: Россия обвинила Украину в саботаже "минских соглашений"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
19.02.20 15:11

Путин признал, что в России трудно прожить на 10 тысяч 800 рублей

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
19 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин рассказал жительнице Санкт-Петербурга о том, что зарплата главы государства - не самая большая в стране.

После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку Путин подошел к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента.

Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.

"Думаю, что очень трудно", - ответил Путин.

Собеседница президента предположила, что его зарплата больше указанной суммы.

"Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", - отреагировал президент.

Женщина также пожаловалась на невозможность купить продукты на установленный государством прожиточный минимум и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам.

"Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа", - сказал Путин.

Его собеседница рассказала также, что у нее врачи обнаружили отек мозга, но, тем не менее, она учится на экономиста.

"Не отчаивайтесь. Ситуация меняется", - сказал Путин.

По словам женщины, вместе с ней учится инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей.

"Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии", - сказал Путин.

При этом, продолжила женщина, одна квартплата в настоящее время составляет 4 тыс. рублей, и к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт.

"Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю - стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой - запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится", - ответил президент.

"Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить", - продолжил он.

Отвечая на вопрос, почему же государство не решает эти проблемы, Путин заверил, что это не так.

"Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию. Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться", - сказал он.

Женщина также поинтересовалась, почему президент во время поздравления россиян с новым 2020 годом ни слова не сказал о нацпроектах.

"Мне кажется, что мы так часто говорим про нацпроекты. Это значит, что мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов. Мы сделаем это лучше, я вам обещаю", - ответил глава государства.

После беседы президент сфотографировался с собравшимися.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.02.20 15:58
Клещи в Москве будут спать до +13 градусов
.
  19.02.20 15:16
Семеро участников экстремистской ячейки задержаны в Москве и Подмосковье
.
  19.02.20 15:07
ЦОДД: штраф должен быть психологическим и финансовым барьером для нарушителя ПДД
.
  19.02.20 14:31
Госдума может рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении 4 марта
.
  19.02.20 13:37
Москву украсят к 23 февраля
.
  19.02.20 11:22
Системы теплоснабжения обновят в 2020 году в 1,3 тыс. московских домах
.
  19.02.20 10:41
Жилье в новостройках Москвы подорожало на 30%
.
  19.02.20 08:29
Температура в Москве бьет рекорды вторые сутки подряд
.
  18.02.20 17:00
В Москве запустят сервис ежедневного информирования родителей о меню в школах
.
  18.02.20 15:29
Клишас: поправки в Конституцию РФ сделают равномерным распределение политической ответственности


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket