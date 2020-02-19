Семеро участников экстремистской ячейки задержаны в Москве и Подмосковье

19.02.20 15:16

© РИА Новости. Макс Ветров

19 февраля. Interfax-Russia.ru - ФСБ сообщает о пресечении в Москве и Подмосковье совместно с МВД России деятельности ячейки международной религиозно-экстремистской организации (МРЭО) "Таблиги Джамаат, запрещенной на территории России, и о возбуждении уголовное дело.

"Задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых ими распространялась идеология МРЭО "Таблиги Джамаат", подрывающая устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников",- сообщили "Интерфаксу" в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело по чч. 1 и 2 ст. 282.2 УК России (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным спецслужбы, по местам проживания задержанных обнаружено и изъято значительное количество экстремистской литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ, а также запрещенная атрибутика организации.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, подчеркнули в ФСБ.