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19.02.20 15:16
Семеро участников экстремистской ячейки задержаны в Москве и Подмосковье
"Задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых ими распространялась идеология МРЭО "Таблиги Джамаат", подрывающая устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников",- сообщили "Интерфаксу" в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело по чч. 1 и 2 ст. 282.2 УК России (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
По данным спецслужбы, по местам проживания задержанных обнаружено и изъято значительное количество экстремистской литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ, а также запрещенная атрибутика организации.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, подчеркнули в ФСБ.
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