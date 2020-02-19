Минтруд РФ: социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1%

19.02.20 15:25

© РИА Новости. Михаил Мордасов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Социальные пенсии в России будут проиндексированы более чем на 6%, индексация затронет 4 млн пенсионеров, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1 %", - сказал Котяков, которого цитируют в пресс-службе Минтруда в среду.

По его словам, соответствующий проект постановления правительства уже разработан его ведомством. Коэффициент индексации устанавливается с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в прошедшем 2019 году.

Всего, отметил Котяков, индексация социальных пенсий затронет почти 4 млн пенсионеров и обойдется в 21,7 млрд рублей до конца года.

"Расходы на индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 млрд рублей до конца текущего года", - сказал глава Минтруда.

В пресс-службе ведомства добавили, что размер индексации социальных пенсий в 2020 году (6,1 %) существенно выше индексации социальной пенсии за прошлые годы (в 2019 г. - 2%, в 2018 г. - 2,9%).

Получатели социальных пенсий - это самая малочисленная группа пенсионеров в России. Как разъяснили в Минтруде, это те, кто в силу разных обстоятельств не заработал трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии.

Тем не менее, круг пенсионеров, которых затронет повышение социальных пенсий, выше. Вместе с социальными пенсиями вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и др.