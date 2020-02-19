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19.02.20 15:28

Тульская область в 2020г планирует завершить более 20 крупных инвестпроектов

© РИА Новости. Михаил Климентьев
19 февраля. Interfax-Russia.ru - В Тульской области в 2020 году планируется завершить более 20 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 60 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правительства региона Григорий Лаврухин журналистам в среду.

"С реализацией проектов планируется создать более 3 тыс. рабочих мест", - сказал Лаврухин.

По его словам, в 2019 году правительство Тульской области заключило 39 инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 115 млрд рублей. Их реализация позволит создать около 6100 рабочих мест. "Реализация соглашений охватывает практически все районы Тульской области. По заключенным соглашениям разработаны дорожные карты, за каждым проектом закреплен персональный менеджер",- подчеркнул заместитель главы облправительства.

Он отметил, что особое внимание уделяется строительству инфраструктуры. Правительство региона организовало тесное взаимодействие с ключевыми ресурсоснабжающими организациями и профильными федеральными ведомствами.

Лаврухин напомнил, что разработан план инвестиционного развития Тульской области. В соответствии с ним за 2019-2024 годы необходимо привлечь в региональную экономику более 1 трлн рублей инвестиций.

"В инвестиционной стадии находится 106 соглашений на сумму более 500 млрд рублей", - подчеркнул Лаврухин.

Для предложения инвесторам было разработано порядка 70 модельных проектов. Ключевые сферы для инвестирования: химия, машиностроение, инновационные технологии, развитие биотехнологического кластера, аграрная промышленность, добыча полезных ископаемых, туризм, логистика.

В свою очередь, министр экономического развития региона Марчел Кептэнарь сообщил, что в Тульской области действует комплексная система налоговых льгот для бизнеса и инвесторов. Льготы предоставляются резидентам особой экономической зоны "Узловая", действующим в регионе территориям опережающего экономического развития (ТОСЭР) "Ефремов" и "Алексин", индивидуальным предпринимателям, организациям малого и среднего бизнеса.

"В 2019 году министерство экономического развития Тульской области разработало два новых закона о предоставлении налоговых льгот. Первый из них устанавливает пониженную ставку налога на прибыль для инвесторов. Второй дает возможность получить инвестиционный налоговый вычет. Правительство Тульской области планирует продолжить работу по совершенствованию налоговой системы. На постоянной основе проводится анализ федерального законодательства для поиска новых возможностей снижения налоговой нагрузки для бизнеса", - сказал министр.

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