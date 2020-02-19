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19.02.20 15:37
Инфороботы будут выполнять бухгалтерские и hr-операции Почты России
"Разбор часто повторяющихся инцидентов и ИТ-проблем уже сейчас могут эффективно делать инфороботы. Например, ежедневные бухгалтерские операции или заявление на отпуск: инфоробот берет эту информацию, осуществляет необходимые проверки, оформляет соответствующий приказ и проводит транзакции в учетной системе. Работа становится более эффективной, быстрой и качественной, а риск возникновения ошибок на местах сводится к минимуму", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО "Почта России" Сергея Емельченкова.
Ранее представители АО "Почта России" и ООО "Новейшие Цифровые Технологии" подписали договор о создании комплекса интеллектуальной роботизации и автоматизации бизнес-процессов на основе RPA (Robotic Process Automation).
"Почта России" 1 октября 2019 года была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. Процесс преобразования компании из ФГУП занял год.
"Почта России" – федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.
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