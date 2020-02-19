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19.02.20 15:32
Доходы и расходы бюджета-2020 Саратовской области увеличены на 500 млн руб
С учетом изменений доходы бюджета утверждены в объеме 108,9 млрд рублей, расходы - 111,9 млрд рублей, дефицит не изменился - он составил 3 млрд рублей, или 2,7% от расходов.
Сообщается, что дополнительные средства будут направлены на создание общеобразовательного лицея, многофункционального спортивного комплекса в Балаковском районе, размещение социально значимой информации и издание книг, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также разработку проектно-сметной документации на строительство Парка покорителей космоса имени Гагарина.
Кроме того, на условиях софинансирования из федерального бюджета запланировано создание новых мест в общеобразовательных организациях, разработка проектно-сметной документации строительства областного клинического противотуберкулезного диспансера, обеспечение функционирования санитарной авиации, реконструкция корпуса школы в одном из районов области, строительство и оснащение ФОКов, детских и кукольных театров.
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