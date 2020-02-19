Доходы и расходы бюджета-2020 Саратовской области увеличены на 500 млн руб

19.02.20 15:32

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Саратовской областной думы в среду одобрили увеличение доходов и расходов бюджета 2020 года на 487 млн рублей, сообщает министерство финансов региона.

С учетом изменений доходы бюджета утверждены в объеме 108,9 млрд рублей, расходы - 111,9 млрд рублей, дефицит не изменился - он составил 3 млрд рублей, или 2,7% от расходов.

Сообщается, что дополнительные средства будут направлены на создание общеобразовательного лицея, многофункционального спортивного комплекса в Балаковском районе, размещение социально значимой информации и издание книг, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также разработку проектно-сметной документации на строительство Парка покорителей космоса имени Гагарина.

Кроме того, на условиях софинансирования из федерального бюджета запланировано создание новых мест в общеобразовательных организациях, разработка проектно-сметной документации строительства областного клинического противотуберкулезного диспансера, обеспечение функционирования санитарной авиации, реконструкция корпуса школы в одном из районов области, строительство и оснащение ФОКов, детских и кукольных театров.