Гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" в Екатеринбурге арестован до 17 апреля

19.02.20 15:44

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду избрал меру пресечения в виде ареста гендиректору Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову, обвиняемому в вымогательстве крупной взятки, передает корреспондент "Интерфакс-Урал" из зала суда.

"Суд постановил (...) избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 17 апреля", - сказала судья.

Кроме того, по делу проходит бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Ожидается, что мера пресечения ему будет избрана также в среду.

Как сообщалось, Кызласов был задержан 17 февраля вместе с Шилимановым в рамках уголовного дела о получении взятки. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч.6 ст.290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере) и ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) соответственно.

По версии следствия, в середине 2019 года Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору, а Шилиманов предложил выступить посредником в "сделке". Вечером 17 февраля, по данным следствия, генеральный директор принял от представителя подрядной организации часть взятки, после чего его и свердловского экс-замминистра экономики задержали сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области.

Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" реализуется с 2010 года. Якорным резидентом первой очереди ОЭЗ общей площадью почти 300 га в Верхней Салде является Ural Boeing Manufacturing. Вторая очередь общей площадью почти 100 га разместилась в Екатеринбурге на землях аэропорта "Уктус", на эту площадку планируется привлечь до десяти резидентов.