Клещи в Москве будут спать до +13 градусов

19.02.20 15:58

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Зимние оттепели в Москве пока не разбудили клещей, а для птиц теплые зимы не представляют никакой угрозы, отмечают зоологи.

"Для Москвы никакой опасности нет. Клещи активны при температуре +15, иногда +13. При +13 - это если солнечная погода, где-то земля, трава нагревается больше. Поэтому пока никаких клещей быть не может", - сказала сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина "Интерфаксу" в среду.

По ее словам, в целом насекомые в московском регионе, "если температура повышается, могут выходить из спячки, потом снова засыпать". "Если несколько раз подряд это происходит, кто-то из них может погибнуть, и не дать того уровня потомства, которое могло бы быть", - добавила Кривошеина.

В свою очередь старший научный сотрудник лаборатории экологии и управления поведением птиц Института проблем экологии и эволюции, экс-президент Союза охраны птиц России Виктор Зубакин отметил, что теплые зимы неопасны для птиц.

"Опасности никакой не вижу, если брать среднюю полосу России. Сейчас чем дальше, тем более ранние весны. И птицы, мигрирующие на юг европейской части России, Украины, Средиземноморья, прилетают раньше. Это установленный факт. Ни к каким катастрофическим последствиям это не приводит", - сказал Зубакин "Интерфаксу".

Вместе с тем в теплые зимы часто случаются "ледяные дожди". "Вот это опасно для птиц. Лед покрывает ветки, кору деревьев, из-под которой птицы обычно достают насекомых, землю, и птицы не могут достать из-под снега семена", - отметил специалист, добавив, впрочем, что "в эту зиму пока такого не было".

По словам ученого, для птиц важнее наличие пищи, а не температура, "чтобы был неглубокий снежный покров, чтобы доставать семена из-под снега".

Что касается пения птиц, которое можно было услышать и в январе, то, по словам Зубакина, "это зависит не от тепла, а от того, что увеличивается день, фотопериод, хотя, конечно, в тепле они более активно поют". "Здесь тоже ничего страшного нет", - заметил он.

"В целом в теплые зимы птицам не надо ничего придумывать, чтобы приспособиться к таким вещам, им это знакомо", - подчеркнул орнитолог.

В свою очередь доцент кафедры биологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Володин считает, что "вообще влияние человека на экосистемы можно оценить как намного более значимое и негативное, чем погода".

"А тепло... Ну, замерзнет земля на месяц позже обычного, пропадет пища. Тогда и залягут в спячку. Они могут залечь, могут не залегать, если есть пища. Ничего страшного здесь не вижу. Возможны физиологические нарушения, обмена веществ, питания, циклов, но это только теоретически", - сказал Володин "Интерфаксу".

Эта зима, по его словам, в целом "не настолько аномальная, чтобы говорить о катастрофических изменениях". "Возможно, раньше проснутся медведи, но из-за того, что быстро стает снег, недостатка в корме у них не будет. И для птиц неплохая погода, будет меньше смертность у птенцов", - отмечает зоолог.