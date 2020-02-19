Главу департамента имущественных отношений ЯНАО уволили в связи с утратой доверия

19.02.20 16:32

© РИА Новости. Сергей Пятаков

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Исполняющий обязанности директора департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Кудрявцев, обвиняемый в получении взятки, уволен с работы.

"Служебный контракт расторгнут, Андрей Кудрявцев уволен с государственной гражданской службы ЯНАО в связи с утратой доверия к гражданскому служащему", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Исполняет обязанности директора департамента на данный момент Татьяна Черкашина-Святынюк.

Как сообщалось, и.о. директора департамента имущественных отношений автономного округа Кудрявцев, ранее занимавший должность руководителя управления Росреестра по ЯНАО, стал фигурантом уголовного дела по ч.6 ст.290 (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

Кроме того, дела возбуждены в отношении директора филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по ЯНАО (ч.6 ст.290 УК РФ) и в отношении и.о. руководителя управления Росреестра по ЯНАО (ч.2 ст.290 УК РФ).

Также возбуждены уголовные дела в отношении еще семи человек, двое из которых являются руководителями коммерческих организаций, им инкриминируется ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), а пять человек подозреваются в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, действовавшая на территории ЯНАО, Курганской, Челябинской и Тюменской областей организованная группа должностных лиц через посредников получала взятки от руководителей коммерческих организаций за решение вопросов по оказанию услуг по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, их регистрации, положительные решения о снижении кадастровой стоимости.