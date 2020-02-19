Детский омбудсмен Крыма: подозреваемых в подготовке терактов характеризовали с положительной стороны

19.02.20 16:47

© РИА Новости. ФСБ РФ

19 февраля. Interfax-Russia.ru – Несовершеннолетние жители Керчи, против которых возбуждено уголовное дело о подготовке терактов в образовательных учреждениях, характеризуются в основном положительно, сообщила в среду агентству "Интерфакс-Юг" уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.

"Резких отрицательных характеристик не было ни у одного, ни у другого. Они не попадали в поле зрение правоохранителей, не стояли на учете, ни в чем таком замечены не были", - сказала Клюева по итогам поездки в Керчь.

Она уточнила, что по одному из подростков - учащемуся колледжа - услышала только положительные отзывы.

"Все отзывы очень хорошие, родители сотрудничают с колледжем, всегда проявляют заинтересованность, откликаются, неравнодушные. Сам парень тоже характеризуется положительно, и ситуация, в которую он попал, вызывает недоумение у педагогов и однокурсников", - отметила омбудсмен.

У второго молодого человека - школьника - были "неблагополучные моменты в жизни". "Там сложности в семье - один из членов семьи болен. Может быть, из-за того, что родители ушли в эту ситуацию и перестали уделять внимание мальчику, это и оттолкнуло его. В классе он тоже не очень коммуникабельным был", - рассказала Клюева.

В среду в Керчи состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, по итогам которого детский омбудсмен сделала вывод, что "органы профилактики взаимодействуют не очень тесно".

17 февраля сотрудники ФСБ пресекли в Керчи подготовку терактов в двух образовательных учреждениях местными жителями 2003 и 2004 годов рождения, которые, по данным спецслужбы, являются сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в 2018 году.

По информации ФСБ, подростки разработали планы вооруженных нападений: нашли в интернете инструкции по изготовлению взрывчатки и схемы зданий. По адресам их проживания изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Испытания пробных устройств проводились на домашних животных. Кроме того, как выяснило следствие, молодые люди были администраторами "групп смерти" в соцсетях, где склоняли подписчиков к аналогичным преступлениям.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору). Спецгруппа следователей крымского управления СКР изучает обстановку в семьях, круг общения парней, ищет свидетелей и очевидцев.

Минобразования Крыма начало комплексную проверку. По данным властей, один из подростков - ученик 9 класса школы N15, второй является студентом Керченского морского технического колледжа.

Трагический инцидент в колледже Керчи произошел 17 октября 2018 года. В тот день студент четвертого курса политеха Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После этого он покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стали 20 человек, пять десятков человек получили ранения. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте, но позже переквалифицировали его на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".