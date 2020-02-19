Норму о неприкосновенности экс-президентов РФ закрепят в обновленной Конституции

19.02.20 16:56

© РИА Новости. Виталий Белоусов

19 февраля. Interfax-Russia.ru – На заседании в среду комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку, поднимающую на уровень Основного закона уже действующие положения о неприкосновенности главы государства по окончании срока его полномочий.

"В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью", - сказал журналистам председатель комитета Павел Крашенинников.

"В настоящее время нормы о неприкосновенности и порядке лишения неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплены в федеральном законе № 12-ФЗ "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи", - напомнил он.

"Таким образом, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции", - добавил Крашенинников.

Кроме того, комитет в среду одобрил поправку, уточняющую полномочия Совета безопасности РФ.

"Поправкой предлагается в статье 83 уточнить полномочия Совета Безопасности, который возглавляет президент", - сказал Крашенинников.

По его словам, поправками "указывается, что президент формирует Совет безопасности в целях содействия главе государства в осуществлении полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".

В настоящее время статус и функции Совета безопасности определены в федеральном законе "О безопасности".