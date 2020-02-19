Новую туристическую тропу к вершине Семибратка проложат на Таганае

19.02.20 16:58

© РИА Новости. Александр Кондратюк

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Национальный парк "Таганай" (Челябинская область) за счет выделенных из федерального бюджета средств построит эколого-туристический комплекс в урочище Семибратка, сообщает пресс-служба нацпарка в среду.

"Комплекс получил название "Здесь Европа встречается с Азией". В его состав войдет визит-центр с помещением для наблюдения за природой, выставочной экспозицией, сувенирной лавкой и камерами хранения. Также будет проложена экологическая тропа протяжённостью четыре километра с двумя смотровыми площадками, беседками, местами для пикника и другой инфраструктурой", - отмечает пресс-служба.

По предварительным оценкам, ежегодно посещать туркомплекс будут до 80 тыс. человек.

Как отмечает пресс-служба, новое направление разгрузит излюбленное место отдыха жителей Златоуста и других гостей нацпарка - "Чёрная скала".

Ранее сообщалось, что нацпарк "Таганай" получил федеральный грант по нацпроекту "Экология" в размере более 22,2 млн рублей.

Средства направят на обустройство троп и создание новых маршрутов.

Полностью завершить работы планируется до 2024 года.

Урочище Семибратка - группа скалистых останцев ("братьев") в юго-восточной части национального парка "Таганай" у границы со Златоустом, неподалёку от дороги общего пользования Златоуст-Миасс. С вершины некоторых скал открывается живописный вид на Златоуст, хребет Таганай, Александровскую сопку и её окрестности.