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20.02.20 08:52

Потерпевший крушение вертолет Ми-8 на Ямале был полностью исправен

© РИА Новости. Виктор Бельцов
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", 14 февраля совершивший жесткую посадку недалеко от Сабетты (полуостров Ямал, ЯНАО), был новым и исправным, сообщает авиакомпания.

"Вертолет Ми-8 АМТ, выпущенный в 2019 году на Улан-Удэнском авиационном заводе, был приобретен авиакомпанией в 2019 году. С момента изготовления имел наработку менее 100 часов. На момент выпуска в полет воздушное судно было полностью обслужено и исправно" - говорится в сообщении.

Решение о возможном восстановлении вертолета будет принято после проведения технического аудита воздушного судна.

Авиакомпания также отмечает, что по факту аварии Межгосударственный авиационный комитет проводит проверку, до официальных итогов ни одна из версий причин происшествия не может быть признана достоверной. На предприятии ведется внутреннее расследование авиационного происшествия.

Между тем, согласно сообщению, по данным ГУ МЧС, причиной инцидента стало резкое ухудшение погоды, туман и снежная буря, в которую вертолет попал при заходе на посадку .

"Вертолет произвел жесткую посадку, экипаж предпринял при этом все меры во избежание жертв", - подчеркивает авиакомпания. Командир и бортмеханик оказались заблокированы в пилотской кабине. Второй пилот, сбросив блистер, выбрался из кабины, эвакуировал пассажиров из вертолета, отвел их на безопасное расстояние, включил аварийный радиомаяк, доложил по телефону диспетчеру аэропорта Сабетта о случившемся.

Как сообщалось, всего на борту вертолета находились десять человек: три члена экипажа и семь пассажиров. В результате аварии погибли командир воздушного судна и бортмеханик. Пассажирам была оказана медицинская помощь, состояние здоровья позволило им 15 и 16 февраля вылететь в Москву.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствие в рамках уголовного дела рассматривает три причины аварии: ошибку пилотирования, техническую неисправность и погодные условия.

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