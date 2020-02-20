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20.02.20 08:56
Туман мешает работе аэропорта Краснодара
"По данным на 7:30 мск на вылет задержан рейс авиакомпании "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в Москву. Два самолета, следовавших в Краснодар из Санкт-Петербурга и Уфы, авиакомпаний "Россия" и "Азимут" были перенаправлены на запасные аэродромы в Анапу и Сочи", - сказал сотрудник пресс-службы.
С пассажирами работают представители авиакомпаний.
АО "Международный аэропорт Краснодар" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Анапы входит в группу "Базэл Аэро" - СП "Базового элемента" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (MOEX: SBER) (20%). По итогам 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 11%, обслужив 4,643 млн пассажиров.
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