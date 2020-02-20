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20.02.20 09:38

ЦБ РФ: объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей

© РИА Новости. Максим Блинов
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) приблизился к 80 млрд рублей, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на XII Уральском форуме по информбезопасности финансовой сферы.

"У нас с момента запуска мы рост видим в среднем до 25% в месяц. Буквально свежие цифры о том, что в системе совершено более 9 млн операций, это количество на общую сумму почти 80 млрд рублей. Это очень значительные цифры, и это является ярким свидетельством высокого интереса и доверия клиентов к данному сервису", - сказала Бакина.

Она также сообщила, что в настоящее время к системе подключено 42 банка. "Более 160 банков уже подали заявки на подключение и проходят необходимые мероприятия у себя. К настоящему времени у нас в системе успешно функционируют 10 из 11 системно значимых банков", - сказала Бакина. Как сообщалось, пока к СБП не подключен Сбербанк России, хотя системно значимые кредитные организации по закону должны были присоединиться к проекту в октябре 2019 года.

В ЦБ РФ также сообщили, что количество заблокированных за перебор телефонных номеров переводов в Системе быстрых платежей (СБП) в 2019 году составило 23,3 тыс. операций.

Перебор телефонных номеров позволяет после некоторого числа неудачных попыток отправить человеку перевод по номеру телефона в определенный банк. Таким образом, это позволяет установить, что у человека с определенным номером мобильного телефона есть счет в конкретном банке.

Согласно материалам ЦБ, по подозрению в массовом выводе средств в 2019 году было заблокировано 169 операций в СБП. Всего в системе в прошлом году было проведено более 6,7 млн транзакций.

"Нас обвиняли в том, что в Системе быстрых платежей будет перебор номеров. Сервис контроля перебора номеров работает с самого начала двухступенчатый - банк и НСПК", - сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев на XII Уральском форуме по информбезопасности финансовой сферы. На первом этапе работы СБП некоторые эксперты предполагали, что с помощью этой системы мошенники смогут с помощью перебора телефонных номеров определять, в каком банке у клиента счет, потом использовать эти данные для преступных действий.

"Нас обвиняли в том, что через СБП будут выводить деньги и будет работать реальный фрод. Нет, сервис работает достаточно хорошо, он тоже двухступенчатый. Если вы посмотрите, какой процент операций, которые доходят до самого НСПК и им блокируются, то вы поймете, что в общем масштабе это практически ничто. То есть мы можем честно говорить, что уровень фрода в СБП близится к нулю", - сказал Сычев.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду.

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