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20.02.20 09:16

Роспотребнадзор: в России нет новых случаев инфицирования коронавирусом Covid-19

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
20 февраля. Interfax-Russia.ru - В России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом Covid-19, их по-прежнему два, сообщает Роспотребнадзор.

"По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: (. . .) 2 - новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства в четверг.

В Роспотребнадзоре ранее напоминали, что на территории РФ выявлены только два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР. Наличие вируса подтвердили лабораторные исследования в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. 12 февраля заболевших выписали с выздоровлением.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,576 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,118 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 394 человека, смертельных случаев - на 114. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 108 человек, в провинциях Хэбэй, Шаньдун, Фуцзянь, Юньнань, Шэньси и городе Шанхае - по одному.

В больницах Китая в настоящее время проходит курс лечения 56,3 тыс. человек, состояние более 11,86 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время более 16 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

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