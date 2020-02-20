Роспотребнадзор: врачи наблюдают за 13,4 тыс. человек, побывавших в Китае

20.02.20 09:26

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Число прибывших из Китая пассажиров, которые остаются под наблюдением российских врачей в связи с ситуацией с коронавирусом Covid-19, снизилось за сутки более чем на 1 тыс. человек - до 13,4 тыс.

"Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 19.02.2020 под контролем остаются 13 394 человека", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора в четверг.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18 февраля под наблюдением российских медиков находилось 14,7 тыс. человек, прибывших в Россию из Китая.

По последним данным, 617 граждан КНР без симптомов ОРВИ находятся под наблюдением врачей в больницах и поликлиниках, специально развернутых под контролем Роспотребнадзора. Этих граждан поместили под карантин, поскольку у них нет возможности "изолированного проживания", следует из сообщения Роспотребнадзора.

В ведомстве напоминают, что с 1 февраля этого года рейсы из Китая в России принимает только один аэропорт - "Шереметьево". В воздушной гавани для пассажиров из КНР выделен отдельный терминал, где всех прибывших осматривают медики.

Вечером 18 февраля стало известно, что правительство РФ с 20 февраля временно ограничивает въезд на территорию страны граждан Китая "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию Российской Федерации граждан КНР". Возглавляющая оперативный штаб по противодействию коронавирусу вице-премьер Татьяна Голикова пояснила журналистам, что решение связано, в том числе, с большой нагрузкой на российских медиков и ростом числа приезжих из Китая.